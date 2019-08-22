Сейчас, когда договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) прекратил свое действие и, судя по сигналам из Вашингтона, такая же участь ждет и договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ), главный вопрос — что будет дальше? Ведь СНВ — это, без преувеличения, центральный элемент системы мировой безопасности.

Понятно, что в информационном пространстве Америка и Россия будут обвинять друг друга, но, поскольку инициатором выхода из этих договоров, а также ранее из договора ПРО в 2001 году были США, ответ, казалось бы, очевиден. В ситуации с ДРСМД Вашингтон обвинял Москву в создании ракеты, нарушающей договор. И когда РФ решила продемонстрировать «предмет озабоченности», Штаты решили проигнорировать это мероприятие, в очередной раз повторив, что именно Россия нарушает соглашение.

А на днях США провели испытания ракеты средней дальности наземного базирования, хотя договор формально прекратил действовать только 2 августа. Вызывает вопрос, можно ли меньше чем за месяц разработать подобную ракету, не нарушая действовавшее ранее соглашение.

Впрочем, для Москвы тот факт, что «инициатива» исходит от Вашингтона — слабое утешение, так как в настоящий момент ей важнее определиться со своими следующими шагами, которые будут зависеть от соответствующих действий Вашингтона.

Пока Дональд Трамп и его советник по национальной безопасности Джон Болтон заявляют, что в Европе размещения ракет средней и меньшей дальности не планируется. Но в связи с китайской угрозой такие ракеты будут установлены в некоторых азиатских странах.

Следует отметить, что, хотя Россию в конгрессе и СМИ часто называют врагом номер один, в Белом Доме и кругах, занимающихся вопросами стратегической безопасности, именно Китай рассматривается в качестве главного геополитического противника США. Еще больше Вашингтон волнует продолжающееся сближение РФ и КНР.

Однако американские ракеты в Азии, нацеленные на Китай, могут достигнуть и российской территории, что может подтолкнуть Москву и Пекин к созданию военно-политического союза, который так беспокоит Вашингтон.

Что касается американской общественности, то там всё более опасаются начала, возможно, и по трагической случайности, ядерного конфликта между Россией и США.

Один из таких сценариев недавно описали бывший сенатор-демократ Сэм Нанн и министр энергетики Эрнст Мониз в одном из самых авторитетных журналов — Foreign Affairs. Обмен сначала конвенциальными, а затем и ядерными боеголовками начался после того, как наблюдавший за ходом российских военных учений в Калининграде американский беспилотник нарушил воздушное пространство России и был сбит системой ПВО. В ответ НАТО производит кибератаку на российскую систему раннего оповещения ракетного удара. Эскалация кризиса, сначала на уровне риторики, а затем и военных действий, приводит к ядерной катастрофе, о которой еще до этой статьи предупреждали многочисленные эксперты.

Даже далекий от пацифистов телеканал Fox News — кстати, практически единственный в США, поддерживающий Трампа, — уделил внимание докладу Американского геофизического союза о глобальных разрушительных последствиях для нашей цивилизации в результате такого конфликта.

Те же Нанн и Мониз говорят не только о пугающих последствиях третьей мировой войны, но и о том, что необходимо делать для предотвращения будущего Армагеддона. Прежде всего о необходимости возобновления стратегического диалога.

Понятно, что в нынешних условиях, когда любой призыв к сотрудничеству с Россией рассматривается как оплаченная кремлевская пропаганда, оба политика не могли избежать стандартных антироссийских обвинений. Однако они предлагают конкретные шаги для поисков компромисса. И я думаю, что к идеям Нанна и Мониза следует отнестись серьезно.

Более того, влиятельная газета The Washington Times, также одна из немногих поддерживающих Трампа, даже предложила ему назначить Сэма Нанна на должность посла США в России — вместо уходящего в отставку Джона Хантсмана.

В dашингтонских кулуарах идут также и разговоры о предстоящей замене советника по национальной безопасности Джона Болтона.

В любом случае уже сейчас видно, что многие западноевропейские страны готовы к такому диалогу, однако без участия Китая добиться прогресса будет непросто, поскольку США сделали это чуть ли ни основным условием подобных переговоров.

Как известно, в случае с Ираном Европа, Россия и Китай выступают одним фронтом. Если им удастся достичь такой же договоренности в вопросах разоружения и мировой безопасности, то вероятность достижения компромисса с Америкой значительно возрастет.

В любом случае заявление Трампа и Эммануэля Макрона о желательности превращения G7 в G8 с участием России можно рассматривать как позитивный сигнал для поисков такого компромисса.

Автор — президент Американского университета в Москве

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