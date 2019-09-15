Памятник Иоганну Себастьяну Баху открыли в Петербурге

В Петербурге открыли памятник Иоганну Себастьяну Баху.

Скульптура появилась в сквере рядом с памятником Гёте. Ее автор — Левон Лазарев.

Мастер закончил работу в 2004 году за неделю до смерти. 15 лет скульптура стояла в мастерской, недавно её отлили в бронзе.