Советский и российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов стал амбассадором Москвы по туризму, сообщила в субботу, 14 сентября, председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева, пишет ТАСС.

«Первым послом нашего прекрасного города станет Вячеслав Фетисов, которого не нужно представлять ни в одной точке мира. Я от имени московского туризма, правительства Москвы хотела бы вручить ему знак Discover Moscow («Открой Москву») как символ того, что он является первым послом Москвы в мире», — отметила она.

Проничева добавила, что задача амбассадора в том, чтобы рассказывать о городе на международных площадках. Фетисов заявил, что для него звание амбассадора Москвы очень волнительно и он постарается сделать всё, чтобы о столице знал весь мир.

В апреле Фетисов предупредил, что общее число северных оленей заметно сокращается, в частности, это происходит из-за изменений климата. По его словам, на сегодняшний день эти животные находятся на грани исчезновения.