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Папа римский высказался против пожизненного заключения

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Фото: REUTERS/Remo Casilli
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Папа римский Франциск считает, что пожизненное заключение лишает человека права на новое начало. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает ТАСС.

«Каждое общество обязано поддерживать надежду и делать всё, чтобы наказание не ущемляло права на надежду и новую попытку примирения», — подчеркнул понтифик. По его словам, переполненные тюрьмы являются не местом исправления, а источником гнева.

1 сентября папа римский Франциск застрял в лифте и опоздал на воскресную проповедь. Понтифик провел в заточении около 25 минут, после чего спасателям удалось освободить его.

После этого папа римский отправился на площадь Святого Петра в Ватикане. Он начал свою речь примерно на 10 минут позже запланированного времени. Первым делом понтифик рассказал собравшимся о том, что с ним произошло. «Я должен попросить у вас прощения», — начал он свою речь.

После этого папа римский попросил, чтобы все похлопали спасателям.

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