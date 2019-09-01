Папа римский Франциск застрял в лифте и опоздал на мессу

Папа римский Франциск застрял в лифте и опоздал на воскресную проповедь. Понтифик провел в заточении около 25 минут, после чего спасателям удалось освободить его.

Как отмечает Reuters, после этого папа римский отправился на площадь Святого Петра в Ватикане, начав свою речь примерно на 10 минут позже запланированного времени. Первым делом понтифик рассказал собравшимся о том, что с ним произошло

«Я должен попросить у вас прощения», — начал он свою речь.

После этого папа римский попросил, чтобы все похлопали спасателям.

4 июля президент России посетил с визитом Рим и Ватикан, где встретился с папой Франциском. Российский лидер подарил папе римскому икону с изображением апостолов Петра и Павла, а также диск с фильмом «Грех» Андрея Кончаловского о Микеланджело.