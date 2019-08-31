Появился трейлер фильма «Два папы» о Бенедикте XVI и Франциске

В Сети появился трейлер кинокартины «Два папы», которая расскажет историю папы римского Франциска, который сменил на этом посту отрекшегося Бенедикта XVI. Видео было опубликовано 29 августа в YouTube компании Netflix.

Главные роли в фильме исполнили британские актеры Энтони Хопкинс (известный по картинам «Молчание ягнят», «Человек-слон») и Джонатан Прайс («Игра престолов», «Пираты Карибского моря»).

Режиссером выступил бразильский кинематографист Фернанду Мейреллиш («Город Бога», «Преданный садовник»). Мировая премьера ленты состоится на Венецианском кинофестивале, который проходит с 28 августа по 7 сентября.

28 августа в Сети появился тизер нового шпионского триллера Кристофера Нолана «Принцип», выход которого запланирован на июль 2020 года.