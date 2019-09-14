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Названа причина зависимости от носовых капель

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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Заведующий ЛОР-отделением Красногорской городской больницы №1 Сергей Троицкий рассказал, что искривленная перегородка носа, которая есть у 90% людей, приводит к зависимости от носовых капель.

Как пояснил медик, если у человека деформирована перегородка, то поток воздуха ударяет в это искривление и «отрикошечивает» в боковую стенку носа вместо того, чтобы идти в носоглотку. На боковой стенке носа у человека находятся нижние носовые раковины, которые способны менять объем, пояснил врач.

«Они способны менять объем. А от постоянной травматизации начинают отекать... Эта отечность и закладывает нос. Поэтому люди и закапывают сосудосужающие капли», — сказал Троицкий, его слова приводит «РИА Новости».

Как подчеркнул специалист, под воздействием капель слизистая носа меняется, причем чем более запущена ситуация, тем ниже вероятность того, что коррекция перегородки поможет восстановить функцию носа.

Ранее сообщалось, что в России создадут капли в нос от болезни Альцгеймера. Действие препарата основано на защите никотиновых рецепторов от токсичного бета-амилоидного пептида.

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