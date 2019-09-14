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Bigelow Aerospace отказалась отправлять туристов на МКС на кораблях SpaceX

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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Американская компания Bigelow Aerospace отказалась от идеи отправить туристов на Международную космическую станцию (МКС) на пилотируемых кораблях Crew Dragon фирмы SpaceX в связи с юридическими сложностями и отсутствием желающих. Об этом в субботу, 14 сентября, сообщает «РИА Новости».

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«Надо тогда договариваться с 11 различными юридическими департаментами», — уточнил исполнительный директор компании Роберт Бигелоу. По его словам, отправка туристов на МКС не будет осуществлена, пока NASA не придумает, как «жонглировать» всеми логистическими и нормативными актами.

Кроме того, он подчеркнул, что трудно найти людей, которые готовы заплатить более $50 млн за полет на МКС.

О планах компании отправить 16 туристов на Международную космическую станцию стало известно в начале июня.

Bigelow Aerospace создала три космических надувных модуля. Два из них — Genesis-1 и Genesis-2 — были запущены в 2006 и 2007 годах в сложенном состоянии ракетами-носителями «Днепр». Они были заполнены воздухом на орбите. В 2016 году грузовым кораблем Dragon на МКС был доставлен и заполнен воздухом модуль BEAM, который регулярно посещается экипажем станции.

Также Bigelow Aerospace разработала проект надувного жилого модуля B330 для коммерческой орбитальной станции или для использования на МКС.

В июне сообщалось, что Bigelow Aerospace представила проект лунной базы, на которой сможет жить экипаж из шести астронавтов.

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