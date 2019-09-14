Взрыв прогремел на юге Швеции

Взрыв прогремел в центре города Лунд на юге Швеции в ночь на субботу, 14 сентября, сообщает издание Svenska Dagbladet.

ЧП произошло около 02.40 по местному времени (03.40 мск) у здания продуктового магазина. Очевидцы рассказали, что девушка возраста около 20 лет получила осколочные ранения.

По мнению представителя полиции, целью подложивших взрывное устройство злоумышленников была именно торговая точка.

В настоящее время у правоохранителей нет подозреваемых или задержанных. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что у посольства США в Кабуле произошел взрыв в годовщину терактов 11 сентября.