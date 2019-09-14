Генерал-майора полиции заподозрили в подделке больничного ради отпуска
Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова. Его подозревают в подозревают в подделке документов.
Подробнее — в сюжете «Известий».
Следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело в отношении генерал-майора внутренней службы Ивана Абакумова. Его подозревают в подозревают в подделке документов.
Подробнее — в сюжете «Известий».