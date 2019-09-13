Аварийный водопровод в Шахтах отремонтируют за 11 млн рублей

В Шахтах (Ростовская область) отремонтируют аварийный участок водопровода на улице Горняцкой. Об этом сообщает правительство Ростовской области.

Губернатор региона Василий Голубев поручил выделить на работы 9,2 млн рублей из резервного фонда. Еще 1,7 млн рублей направят из муниципального бюджета, пишет RostovGazeta.

Участок от улицы Шевцовой до Дувановских резервуаров начнут ремонтировать в 2020 году, а завершить работы планируют в апреле.

С 2010 по 2018 год на капремонт систем водоснабжения города потратили 204,3 млн рублей. Были приведены в порядок почти 12 км сетей. В 2019 году на работы были направлены 58,3 млн рублей.