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Станцию водоподготовки запустили в деревне в Новосибирской области

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В деревне Баратаевка Болтнинского района Новосибирской области запустили станцию водоподготовки, где вода проходит очистку в резервуаре с кварцевым песком. Сооружение стало первым подобным в районе и 121-м в регионе.

«Стоит емкость, в которой засыпан песок. Вода из водозаборной башни поступает сюда, промывается и уходит в систему», — приводит VN.ru слова главы Баратаевского сельсовета Натальи Дементьевой.

Реконструкция водопровода в деревне стартовала в 2015 году. Трубы полностью заменили на полиэтиленовые, а в 2018 году запустили новую скважину глубиной 140 м. Данные меры не помогли избавить воду от повышенного содержания железа и была построена станция водоподготовки.

Срок эксплуатации установки 20 лет. Строительство велось на средства Фонда модернизации ЖКХ региона и с софинансированием из местного бюджета.

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