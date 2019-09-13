В Москве с 1 ноября запустят два ночных поезда

Два новых ночных поезда, которые будут курсировать из Москвы через Тулу, Калугу, а пребывать снова в Москву, запустят 1 ноября 2019 года. Об этом сообщили в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

Поезда свяжут Москву с Тулой и рядом близлежащих городов Московской, Калужской и Тульской областей. В компании отметили, что это позволит гражданам южных регионов Московской области добраться до Калуги и Тулы, а жителям соседних регионов — в аэропорт Домодедово.

Как пишет «РИА Новости», поезд №603Ч будет отправляться с Киевского вокзала в 20:33 и прибывать на Павелецкий вокзал в 9:41 следующего дня. Поезд №603Х будет уезжать в 18:40 с Павелецкого и прибывать на Киевский вокзал в 7:55 следующего дня. Время в пути в обоих случаях составит около 13 часов. По данным «Москва 24», вагоны будут плацкартные, сидячие, купейные и СВ.

Составы будут делать остановки на станциях Балабаново, Обнинское, Малоярославец, Калуга, Алексин, Тула, Узловая, Бобрик-Донской, Новомосковск-1, Венев, Ожерелье, Кашира и Домодедово, пишет агентство городских новостей «Москва».

11 сентября сообщалось, что РЖД открыла продажу билетов в купе ряда поездов по 500 рублей.