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Вход на станцию метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге ограничат

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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В Санкт-Петербурге будет ограничен вход на станцию метро «Площадь Восстания». Причиной стал ремонт эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

С 16 сентября по 27 ноября вход на станцию ограничат по рабочим дням с 18:00 до 18:45. Вестибюль № 2 будет полностью закрыт на вход 12 и 13 октября, отмечает телеканал «78».

Причиной ограничений называют капитальный ремонт эскалатора. Пассажиров просят учитывать это и заранее планировать маршруты поездок.

В конце августа сообщалось, что в петербургском метрополитене появятся новые коллекционные жетоны. Их выпустят в честь открытия новых станций Фрунзенского радиуса.

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