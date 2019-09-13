Вход на станцию метро «Площадь Восстания» в Санкт-Петербурге ограничат

В Санкт-Петербурге будет ограничен вход на станцию метро «Площадь Восстания». Причиной стал ремонт эскалатора. Об этом сообщает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен».

С 16 сентября по 27 ноября вход на станцию ограничат по рабочим дням с 18:00 до 18:45. Вестибюль № 2 будет полностью закрыт на вход 12 и 13 октября, отмечает телеканал «78».

Причиной ограничений называют капитальный ремонт эскалатора. Пассажиров просят учитывать это и заранее планировать маршруты поездок.

В конце августа сообщалось, что в петербургском метрополитене появятся новые коллекционные жетоны. Их выпустят в честь открытия новых станций Фрунзенского радиуса.