Экс-солист группы «Непара» рассказал о записи сольного альбома

Экс-солист российской поп-группы «Непара» Александр Шоуа рассказал о создании первого сольного альбома. По словам музыканта, запись пластинки заняла три года.

«У меня были заторы творческие, как будто бетона объелся. Есть разница в звучании некоторых песен во временном пространстве. Вы поймете, какая песня раньше записана, какая позже», — рассказал певец на пресс-конференции в НСН.

Исполнитель напомнил, что альбомы группы «Непара» издавались также раз в три года. Он уточнил, что этот временной промежуток полностью его устраивает и в результате в альбоме нет проходных песен, а только «самое главное».

Всего в пластинке представлено 13 композиций. Также артист в ходе встречи с журналистами презентовал клип на песню «Останови меня».

Кроме того, в ходе пресс-конференции издатель Марк Сдвигов объяснил причину начала сольной карьеры Шоуа. По его словам, просто для этого пришло время, поскольку артист своей харизмой выделялся, еще будучи в составе «Непары».

В августе релиз нового альбома анонсировал российский рок-музыкант Гарик Сукачев.