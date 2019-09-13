Прямой эфир

Экс-солист группы «Непара» рассказал о записи сольного альбома

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экс-солист российской поп-группы «Непара» Александр Шоуа рассказал о создании первого сольного альбома. По словам музыканта, запись пластинки заняла три года.

«У меня были заторы творческие, как будто бетона объелся. Есть разница в звучании некоторых песен во временном пространстве. Вы поймете, какая песня раньше записана, какая позже», — рассказал певец на пресс-конференции в НСН.

Исполнитель напомнил, что альбомы группы «Непара» издавались также раз в три года. Он уточнил, что этот временной промежуток полностью его устраивает и в результате в альбоме нет проходных песен, а только «самое главное».

Всего в пластинке представлено 13 композиций. Также артист в ходе встречи с журналистами презентовал клип на песню «Останови меня».

Кроме того, в ходе пресс-конференции издатель Марк Сдвигов объяснил причину начала сольной карьеры Шоуа. По его словам, просто для этого пришло время, поскольку артист своей харизмой выделялся, еще будучи в составе «Непары».

В августе релиз нового альбома анонсировал российский рок-музыкант Гарик Сукачев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Борис Гребенщиков назвал дату релиза нового альбома
В группе «Пилот» рассказали о переиздании альбома «Рыба, крот и свинья»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019