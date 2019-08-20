В группе «Пилот» рассказали о переиздании альбома «Рыба, крот и свинья»

Солист группы «Пилот» Илья Черт рассказал о переиздании альбома «Рыба, крот и свинья» в 2019 году в честь 15-летия с даты его выпуска. Об этом 20 августа сообщает НСН.

По словам музыканта, поклонников творчества группы ждет сюрприз: планируется выпуск двойного альбома — переиздание диска «Рыба, крот и свинья» в двух частях.

«Одна — классическая, 15-летней давности, а вторая — это концертные записи 2019 года, где мы все это играем в живую. Мы хотим, чтобы люди услышали разницу: как наши песни звучали 15 лет назад и как это сейчас», — пояснил Илья Черт.

Группа также готовит концерты — 2 ноября в Санкт-Петербурге, 9 ноября — в Москве. На них «Пилот» исполнит все треки с юбилейного альбома, а также полюбившиеся слушателям хиты.

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