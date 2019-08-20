Прямой эфир

В группе «Пилот» рассказали о переиздании альбома «Рыба, крот и свинья»

0
Фото: ТАСС/Александр Рюмин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Солист группы «Пилот» Илья Черт рассказал о переиздании альбома «Рыба, крот и свинья» в 2019 году в честь 15-летия с даты его выпуска. Об этом 20 августа сообщает НСН.

По словам музыканта, поклонников творчества группы ждет сюрприз: планируется выпуск двойного альбома — переиздание диска «Рыба, крот и свинья» в двух частях.

«Одна — классическая, 15-летней давности, а вторая — это концертные записи 2019 года, где мы все это играем в живую. Мы хотим, чтобы люди услышали разницу: как наши песни звучали 15 лет назад и как это сейчас», — пояснил Илья Черт.

Группа также готовит концерты — 2 ноября в Санкт-Петербурге, 9 ноября — в Москве. На них «Пилот» исполнит все треки с юбилейного альбома, а также полюбившиеся слушателям хиты.

8 августа группа Lumen анонсировала песню для саундтрека к комиксу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Группа «Чиж & Co» анонсировала новый альбом впервые за 20 лет
«Я жесткий человек, но, надеюсь, не дурак»
Рок-музыкант Алекандр Кутиков — об умении корректировать амбиции, запуске «Машины времени» и дождевиках на танцполе

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019