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В Кремле приняли во внимание предложение Грефа о сокращении числа полицейских

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Кремль прислушается к мнению главы Сбербанка Германа Грефа, предложившего сократить численность полицейских и увеличить зарплаты оставшимся. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Он напомнил, что Греф обладает изрядным опытом работы в правительстве, экспертных организациях, а также в руководстве Сбербанка.

«Он вовлечен во многие процессы в экономике, в инновационной деятельности в нашей стране, поэтому, конечно, его точка зрения важна», — сказал представитель Кремля.

Он заверил, что точка зрения Грефа «принимается во внимание».

При этом представитель Кремля отметил, что «сейчас каких-то позиций озвучить невозможно на этот счет».

Ранее пятницу Греф на Московском финансовом форуме заявил, что полицейским можно поднять зарплату в три-четыре раза, сократив их численность.

10 сентября состоялась встреча Грефа с президентом России Владимиром Путиным. Российский лидер, в частности, предложил использовать наработки Сбербанка в сфере искусственного интеллекта в государственном управлении.

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