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Минздрав анонсировал введение акцизов на электронные сигареты

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Фото: Global Look Press/Rodrigo Reyes Marin/ZUMAPRESS
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В Министерстве здравоохранения России заявили о намерении ввести акцизы на электронные сигареты. Об этом 13 сентября рассказала «РИА Новости» глава Минздрава России Вероника Скворцова.

В ведомстве уже разработали соответствующий законопроект. Министр выразила надежду, что данную инициативу в ближайшее время поддержат, пишет RT.

По словам Скворцовой, вопрос о введении акцизов на электронные сигареты и никотиносодержащие жидкости был рассмотрен на заседании правительства РФ 12 сентября.

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Также министр отметила снижение табакокурения в стране за последние несколько лет — на треть среди взрослых и в 2,5 раза среди детей и подростков.

Вместе с тем, отметила Скворцова, международное исследование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которое проводилось в России, показало, что в 2014-2015 годах курящих электронные сигареты было 3,5%, а в 2019 году этот показатель составил 9%.

«Фактически производители этих продуктов втягивают в новую вредоносную кампанию, нам надо этому противостоять», — цитирует министра агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, Скворцова выразила надежду на то, что составленный ведомством проект закона найдет поддержку, отмечает телеканал «360».

10 сентября сообщалось, что Минздрав России поручил главному специалисту-терапевту ведомства изучить влияние электронных сигарет на здоровье россиян и подготовить соответствующие рекомендации.

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