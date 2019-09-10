Минздрав заявил о необходимости приравнять вейпы к сигаретам

В Министерстве здравоохранения России заявили о необходимости в ближайшее время рассмотреть и принять закон о включении антитабачных ограничений на электронные сигареты, вейпы и кальяны. Об этом ТАСС 10 сентября рассказал заместитель главы ведомства Олег Салагай.

По его мнению, исследования ученых говорят о «лавинообразном распространении» электронных сигарет, поэтому Минздрав выступает «за регулирование данных изделий по тем же подходам, что и обычные табачные изделия», пишет «Федеральное агентство новостей». Таким образом будет ограничено использование электронных сигарет, вейпов и кальянов в общественных местах.

Салагай высказал надежду на то, что эти меры не вызовут негативной реакции в обществе, и напомнил, что антитабачное законодательство действует там, где «курение из личного дела становится делом общественным», пишет сайт kp.ru.

Ранее 10 сентября сообщалось, что Минздрав проверит влияние электронных сигарет на здоровье.