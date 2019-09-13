Песков прокомментировал объявление о продаже «чемпионского» BMW

Спортсмены имеют полное право продавать автомобили, подаренные президентом за чемпионство. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментируя сообщения о том, что конькобежка Ольга Фаткулина планирует продать подаренный ей BMW, Песков заявил: «Это же ее машина. Хочет ездит, хочет продает, хочет дарит».

Кремлевский спикер подчеркнул, что никакого обременения на автомобиле нет.

12 сентября Фаткулина сообщила в Instagram, что собирается продать BMW X4. По ее словам, ей жалко машину, которая стоит и не используется и при этом занимает место на парковке. Фаткулина получила машину за победу на альтернативных играх, организованных для спортсменов, не допущенных до Олимпиады в Пхёнчхане из-за допинговых санкций.