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Голикова сообщила об увеличении размера маткапитала в 2020 году

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что размер маткапитала в 2020 году увеличится на 3,8% и составит 466 тыс. рублей. Об этом 13 сентября сообщает «РИА Новости».

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В ходе заседания Российской трехсторонней комиссии при правительстве РФ вице-премьер напомнила, что в 2020 году запланировано возобновление индексации материнского капитала. Будет проиндексирован и размер выдаваемых сертификатов, и остаток средств по частично израсходованным сертификатам, сказала Голикова.

По словам чиновницы, на программу выплат в бюджете Пенсионного фонда России предусмотрено порядка 325 млрд рублей.

6 сентября на полях Восточного экономического форума президент России Владимир Путин заявил о том, что возможности использования материнского капитала следует расширять.

26 июля министр труда и социальной защиты России Максим Топилин подтвердил, что программа предоставления маткапитала может быть продлена до 2025 года, однако посоветовал россиянам не затягивать с рождением детей.

Программа выплат за второго и последующего ребенка действует в России с 2007 года и рассчитана до 2021 года. Сейчас размер маткапитала составляет 452 тыс. рублей.

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