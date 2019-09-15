Что за чучело: оргия современного искусства в родовом поместье герцогов Мальборо

Дворец Бленхейм, родовое поместье герцогов Мальборо — для англичан особенное место. Именно здесь родился один из самых почитаемых британских государственных деятелей, сэр Уинстон Черчилль. Во время Второй мировой во дворце располагалась штаб-квартира контрразведки MI5. Сегодня, впрочем, входящий в список культурного наследия ЮНЕСКО комплекс с огромным парком открыт для посетителей, здесь часто снимают кино (Бленхейм появлялся в «Золушке» и «Гамлете» Кеннета Браны), а также устраивают светские мероприятия и художественные выставки. Этой осенью в Бленхейме идет экспозиция инсталляций итальянского художника Маурицио Каттелана — подробности в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Фото: Getty Images/Leon Neal
Каттелан давно прославился в мире современного искусства как провокатор и насмешник. Его самая известная работа, «Америка» — полностью функциональный золотой унитаз, выставлявшийся в нью-йоркском музее Гуггенхайма. В Британии итальянец остался верен себе: вот эта инсталляция, по которой необходимо пройти каждому желающему попасть на выставку, называется «Победа не предусмотрена»
На весь экран
Фото: Getty Images/Leon Neal
«Двадцатый век» (1997) — чучело лошади, подвешенное к потолку. Более ранняя вариация этой работы (с другим чучелом другой лошади) под названием «Баллада о Троцком» была куплена французским миллиардером Бернаром Арно за 2,1 млн долларов
На весь экран
Фото: Getty Images/Leon Neal
Эта инсталляция без названия представляет собой уменьшенную копию Сикстинской капеллы
На весь экран
Фото: Getty Images/Leon Neal
Одна из самых известных и скандальных скульптур Каттелана — «Девятый час», изображающего папу Иоанна Павла II, сраженного метеоритом
На весь экран
Фото: Getty Images/Leon Neal
«Папочка, папочка», впервые продемонстрированный в музее Гуггенхайма в 2008 году. Кукла Пиноккио в натуральную величину плавает лицом вниз в фонтане, что, по мнению арт-критиков, «заставляет зрителя задаться вопросом — убийство? самоубийство? или неудачный побег?»
На весь экран
Фото: Getty Images/Leon Neal
Один из нескольких автопортретов художника в подвешенном состоянии. Впрочем, в другом варианте манекен Каттелана висит с самокритичной табличкой «Я — не художник» на шее (антитеза лозунга знаменитого концептуалиста Йозефа Бойса «каждый человек — художник»)
На весь экран
Фото: Getty Images/Leon Neal
Инсталляция «Другие» состоит из 200 чучел голубей, расставленных на мраморной скульптурной группе внутри дворца
На весь экран
Фото: Getty Images/Leon Neal
«Мы» — двойной автопортрет Каттелана в постели с самим собой
На весь экран
Фото: Getty Images/Leon Neal
«Он» (2001) представляет собой коленопреклоненную фигуру в школьной форме. Обычно ее выставляют таким образом, чтобы зритель мог увидеть лицо Гитлера лишь подойдя как можно ближе
На весь экран
Фото: Getty Images/Leon Neal
Отказавшийся расти Оскар Мацерат из «Жестяного барабана» Гюнтера Грасса в исполнении Каттелана снабжен электроприводом и довольно бодро бьет в свой барабан
Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.
Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.
АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»
Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.
Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.