Что за чучело: оргия современного искусства в родовом поместье герцогов Мальборо

Дворец Бленхейм, родовое поместье герцогов Мальборо — для англичан особенное место. Именно здесь родился один из самых почитаемых британских государственных деятелей, сэр Уинстон Черчилль. Во время Второй мировой во дворце располагалась штаб-квартира контрразведки MI5. Сегодня, впрочем, входящий в список культурного наследия ЮНЕСКО комплекс с огромным парком открыт для посетителей, здесь часто снимают кино (Бленхейм появлялся в «Золушке» и «Гамлете» Кеннета Браны), а также устраивают светские мероприятия и художественные выставки. Этой осенью в Бленхейме идет экспозиция инсталляций итальянского художника Маурицио Каттелана — подробности в фотогалерее «Известий»