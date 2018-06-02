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Бэнкси в Москве

Что можно увидеть на выставке самого известного стрит-арт художника
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Первая в России выставка работ таинственного уличного художника из Великобритании открылась в субботу в Центральном доме художника
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
В экспозицию вошло около 100 работ из коллекций галереи Lilley Fine Art, нескольких музеев современного искусства, а также из частных собраний коллекционеров по всему миру
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Мастерская художника — воссозданный кадр из документального фильма Бэнкси об уличных художниках «Выход через сувенирную лавку»
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
На выставке представлено уникальное мультимедийное шоу, знакомящее с теми работами художника, которые невозможно показать в рамках экспозиции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Почти все работы художника становятся культовыми всего за несколько дней. Как только они появляются в городе, их выпиливают, причем часто вместе со стеной
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Первые граффити Бэнкси появились в конце 1990-х. Узнаваемый стиль автора появился с началом использования трафаретов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
«Парящий коп» — одна из ранних работ Бэнкси
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Визитной карточкой Бэнкси стали изображения крыс, часто появляющиеся в разных городах мира
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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
Художник тщательно скрывается, имя — единственное, что о нем известно. В СМИ регулярно появляются предположения о том, кто скрывается за этим псевдонимом
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Экспонаты первой персональной выставки Бэнкси в Москве застрахованы на £10 млн
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Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков
Работы «Королева обезьян» и «Война за территорию»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Выставка продлится в ЦДХ до 2 сентября
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