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Сумму новых контрактов промышленных предприятий планируют удвоить в Удмуртии

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В Удмуртской Республике в 2019 году планируют удвоить годовую сумму новых контрактов промышленных предприятий региона. Об этом заявил первый вице-премьер республики Александр Свинин.

По его словам, в 2018 году предприятия промышленности получили новых контрактов на сумму 2,2 млрд рублей. На этот год целью правительства является заключение контрактов на сумму 5 млрд рублей. По информации Свинина, сейчас эта задача выполнена более чем на 50%, пишет ИА «Сусанин».

Вице-премьер отметил, что некоторые контракты привязаны к опытно-конструкторским разработкам. В связи с этим результат будет заметен только через два-три года.

Ежегодно в Удмуртию организуется не менее 12 посещений крупных госкорпораций. До конца 2019 года планируется еще пять таких визитов.

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