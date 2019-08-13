Индийские компании войдут в индустриальный парк «Кангалассы» в Якутии

Во Владивостоке подписано соглашение о сотрудничестве между Якутией и индийским штатом Гуджарат. На международном форуме Hеспублика Саха представила проект алмазогранильного кластера.

«В ходе работы договорились о предметном сотрудничестве и потенциальном вхождении индийских компаний штата Гуджарат в индустриальный парк «Кангалассы», — написал председатель правительства региона Владимир Солодов на своей странице в соцсети.

Как сообщает ИА YakutiaMedia, с индийской стороной обсудили возможность строительства кинопавильона в Якутске, реализации проектов в сферах туризма, образования и лесной промышленности.

В феврале стало известно, что общая сумма инвестиций в инфраструктуру территории опережающего развития (ТОР) «Кангалассы» в Якутии составляет более 326 млн рублей. Власти республики рассматривают расширение территории за счет включения в ее состав туристического кластера и судоверфи. Инвестиционный пакет ТОР на начало 2019 года достиг 2,4 млрд рублей. Вклад от резидентов в ВРП Якутии может превысить 46 млрд рублей к 2028 году.