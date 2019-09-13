В Подмосковье фура снесла надземный переход

В Наро-Фоминском районе Подмосковья фура снесла наземный пешеходный переход. Движение по трассе А-107 (Московское малое кольцо) перекрыто в обе стороны.

Инцидент произошел в 1:40. Фура зацепила конструкцию, та обрушилась. Никто не пострадал, сообщает «Газета.Ру».

В июле в центре Санкт-Петербурга столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура. От удара кабина грузовика пробила ограждение моста, машина повисла на краю путепровода, а водитель оказался заблокирован.