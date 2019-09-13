Прямой эфир

В Подмосковье фура снесла надземный переход

0
Фото: скриншот видео
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Наро-Фоминском районе Подмосковья фура снесла наземный пешеходный переход. Движение по трассе А-107 (Московское малое кольцо) перекрыто в обе стороны.

Инцидент произошел в 1:40. Фура зацепила конструкцию, та обрушилась. Никто не пострадал, сообщает «Газета.Ру».

В июле в центре Санкт-Петербурга столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура. От удара кабина грузовика пробила ограждение моста, машина повисла на краю путепровода, а водитель оказался заблокирован.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Сети появилось видео ДТП с участием Никаса Сафронова
Разбивший Rolls-Royce миллиардера рабочий попросил признать его банкротом

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019