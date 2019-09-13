Жители Балтимора установили в центре города статую Трампа-крысы

Жители Балтимора (штат Мэриленд, США) перед визитом президента страны Дональда Трампа установили на главной улице города надувную фигуру, изображающую главу государства в образе крысы. Рядом с ней установлен плакат с лозунгом «Борись с фашизмом — останови Трампа!».

Также противники американского лидера предложили переименовать Президент-стрит в проспект Барака Обамы в честь прошлого главы государства, передает CBS.

Трамп прибыл в Балтимор в четверг, 12 сентября.

Ранее Трамп неоднократно критиковал сенатора от Мэриленда Элайджу Каммингса, а о Балтиморе, крупнейшем городе штата, говорил, что он «кишит крысами». Представители Демократической партии связывают это с тем, что Каммингс отвечает за расследования против президента и членов его семьи, так и с расистским настроем Трампа (сенатор — афроамериканец, как и большая часть его электората; около 65% населения Балтимора также составляют афроамериканцы).

В 2017 году в центральном сквере Вашингтона также появилась фигура, изображающая Трампа в виде крысы. Ее автор, известный художник Джон Пост Ли, заявил, что хотел показать истинную сущность президента. Акция была согласована с властями города, фигура простояла несколько дней. В июле 2018 года в Сан-Франциско запустили фигуру главы государства в образе гигантского цыпленка в тюремной робе.