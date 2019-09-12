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Умер создатель операционных систем для российской армии Семинихин

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Фото: АО «МЦСТ»
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Скончался создатель программ для компьютерных центров Вооруженных сил России Сергей Семинихин. Об этом 12 сентября «РБК» сообщил главный специалист АО «МЦСТ» Андрей Кузьмич.

«Сергей Владимирович ушел из жизни после продолжительной болезни», — рассказал он. На момент смерти программисту было 76 лет.

Российский вице-премьер Юрий Борисов назвал Семинихина одним из величайших программистов современности. Он отметил, что все компьютеры командных пунктов российской армии работают под управлением систем, созданных Семинихиным и его коллективом.

На МЦСТ, занимающейся разработкой универсальных микропроцессоров, микроконтроллеров и управляющих вычислительных комплексов, Сергей Семенихин был заместителем генерального директора по науке и отвечал за направление «Операционные системы». Он был удостоен Ленинской премии СССР, ордена Трудового Красного знамени и звания «Заслуженный деятель науки РФ». Отец Семинихина также внес вклад в обороноспособность страны — он руководил НИИ автоматической аппаратуры, создавшим командную систему управления и АСУ для управления зенитно-ракетными комплексами и авиацией.

22 августа сообщалось, что в возрасте 89 лет умер академик Сергей Федотов.

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