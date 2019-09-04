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Умер экс-председатель Госкомитета СССР по кинематографии Камшалов

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Фото: ТАСС/ Валентина Черединцева
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Последний председатель Госкомитета СССР по кинематографии, партийный деятель Александр Камшалов скончался на 88-м году жизни. Об этом 4 сентября сообщила его семья.

«Вечером в среду в возрасте 87 лет скончался Александр Камшалов — последний советский министр кинематографии, член коллегии Министерства культуры СССР, секретарь ЦК ВЛКСМ», — приводит сообщение ТАСС.

Причины смерти не называются. О месте и дате прощания объявят позднее.

Александр Камшалов в 1954 году окончил исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова. Работал учителем истории, в 1962–1970 годах был секретарем ЦК ВЛКСМ, курировал вопросы спорта и идеологии.

22 августа сообщалось, что в возрасте 89 лет умер академик Сергей Федотов.

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