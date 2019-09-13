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Ростов-на-Дону отмечает 270-летие

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Фото: ТАСС
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Губернатор Ростовской области Василий Голубев считает, что Ростов-на-Дону может стать мегаполисом будущего. Для этого необходима концепция «умного города», заявил он на торжественном собрании, посвященном 270-летнему юбилею столицы региона.

Интеллектуальные технологии должны стать основными в управлении разными структурами Ростова: экономикой, социальной сферой, инженерными системами, включая ЖКХ, благоустройство, транспорт, экологию, отметил губернатор.

«Наша общая задача — сделать Новый Ростов максимально комфортным и безопасным для горожан и гостей донской столицы. Уверен, новый импульс для роста и развития Ростову-на-Дону придадут нацпроекты», — подчеркнул он.

Губернатор также рассказал о дальнейших планах развития города. В ближайшее время будет выполнен капитальный ремонт консультативной поликлиники Областной детской больницы, построен хирургический центр инновационных технологий. Предстоит построить 6 детских садов, благоустроить общественные территории – первую милю у реки Темерник, парки «Осенний» и «Вересаево». Василий Голубев поздравил ростовчан с юбилеем и наградил почетных жителей города.

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