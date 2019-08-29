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К аэропорту Платов построили новую подъездную магистраль

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Фото: официальный портал правительства Ростовской области/donland.ru
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В Ростовской области завершилось строительство второго этапа подъезда к аэропорту Платов. Как отметил 28 августа губернатор Василий Голубев, работы закончились на три месяца раньше срока, на них было выделено 1,4 млрд рублей.

«Ростовская область, ее гости получили автодорогу, которая соответствует требованиям безопасности и надежности дорожного движения. Она также отвечает интересам экономики области, обеспечивая дальнейшее развитие АК «Платов», — заявил Голубев.

Протяженность дороги превышает 12 км, в ее составе — три моста и два путепровода. Строительство длились ровно год. Голубев лично принял работы, проехав по магистрали за рулем автомобиля.

Первый подъезд к воздушной гавани построили в 2017 году — тогда была возведена двухполосная дорога протяженностью около 16 км, с тремя мостами и шестью путепроводами. Однако вскоре потребовалось расширение полос движения.

Международный аэропорт Платов расположен в 29 км северо-восточнее Ростова-на-Дону. Он стал крупнейшим аэропортом на территории Южного федерального округа (ЮФО). Общая площадь пассажирского терминала составляет 50 тыс. кв. м. Пропускная способность воздушной гавани — около 1,8 тыс. пассажиров в час. Первый регулярный рейс воздушная гавань приняла 7 декабря 2017 года.

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