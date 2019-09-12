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Стингрей рассказала о возобновлении дружбы с Гребенщиковым

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Фото: commons.wikimedia.org/vimeo
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Американская певица, популяризатор советской рок-музыки на Западе Джоанна Стингрей рассказала, что восстановить общение с лидером группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым спустя более 20 лет после того, как она покинула Ленинград, ей помог Facebook.

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«Мы с Борисом возобновили общение около четырех лет назад. Когда я уезжала из Ленинграда, интернета не было, а сейчас я поняла, что мои друзья все на Facebook... Он очень часто пишет мне, шлет фотографии или видео. Сейчас мы часто общаемся», — рассказала Стингрей журналистам в Москве.

В марте певица представила первую часть мемуаров «Стингрей в стране чудес», которая посвящена ее жизни в советском Ленинграде и общению с русскими рокерами. 12 сентября она вновь приехала в Россию, чтобы рассказать о продолжении книги под названием «Стингрей в Зазеркалье». Обе книги написаны в соавторстве с ее дочерью Мэдисон.

По словам певицы, во время написания первой книги она отправила Гребенщикову несколько глав, в том числе и посвященную ему часть, передает «РИА Новости».

«Борис не тот человек, который любит ностальгировать и смотреть в прошлое, он устремлен в будущее — такой у него принцип. Ему понравился язык книги. Он благословил меня на публикацию», — поделилась артистка.

Джоанна Стингрей — американская певица, актриса, музыкальный продюсер и общественный деятель, является одним из самых значимых популяризаторов советской и постсоветской рок-культуры. В 1984 году она приехала из США в Ленинград, где познакомилась с музыкантами советского андеграунда. Она же стала продюсером альбома Red Wave с композициями четырех рок-групп: «Кино», «Алисы», «Аквариума» и «Странных игр». В 1986 году пластинка вышла в США и Канаде.

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