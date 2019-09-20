Экономия по диагонали: в России дешевеют «умные» телевизоры

Телевизоры в России стали фактически единственной категорией электроники, средняя цена на которую снижается, следует из материалов «М. Видео – Эльдорадо». Эту тенденцию подтверждают другие ритейлеры. В первом полугодии 2019-го средняя цена купленного в России ТВ, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилась на 4%, а по сравнению с январем-июнем первого посткризисного 2016-го –– примерно на 12%. При этом высокотехнологичные телевизоры –– смарт-ТВ и устройства сверхвысокой четкости с поддержкой 4К — дешевеют еще быстрее. Это происходит, поскольку более доступными становятся технологии передачи изображения, отмечают участники рынка. В отличие от смартфонов и планшетов большинство телевизоров собирается в России, что препятствует росту цен, добавляют они.

Против рынка

В первом полугодии 2019 года россияне в среднем платили за новый телевизор около 23,2 тыс. рублей, подсчитала компания GfK. Это на 2,5% меньше, чем годом ранее, или на 12,3% ниже, чем в первом полугодии первого посткризисного 2016 года. В «М. Видео – Эльдорадо» подсчитали, что снижение среднего чека на ТВ за год составило около 4%, а за три последних года –– 12,5%. Расчёты компаний показывают: чем технологичнее телевизоры, тем быстрее они дешевеют. Стоимость купленного в России смарт-ТВ в январе–июне составила 32,8 тыс. рублей, что на 6,5% меньше, чем год назад (или 21,2% к первому полугодию 2016 года), следует из материалов ритейлера.

Сравнивать сегодняшнюю стоимость ТВ с ценами 2014–2015 годов не имеет смысла –– ажиотажный спрос на электронику в конце 2014 года, сменившийся заморозкой рынка на несколько месяцев, а также волатильность курсов валют в этот период делают сравнения некорректными, полагает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.

По словам представителя «М. Видео – Эльдорадо» Валерии Андреевой, телевизоры –– одна из немногих категорий электроники, цены на которые в России не растут, а падают, отсюда и снижение среднего чека. Цикл обновления ТВ достаточно длинный, и это позволяет производителям за счёт роста спроса снижать стоимость производства. Например, 4К-телевизор останется актуальным с технической точки зрения еще несколько лет, говорит она. Смартфоны, планшеты и ноутбуки пользователи обновляют чаще, и каждый год производители стремятся предложить новинки, средний чек растет за счет интереса покупателей к новым, более технически совершенным устройствам, утверждает она.

При этом россияне всё чаще предпочитают большие экраны. По словам Валерии Андреевой, за три года доля ТВ с диагональю 45 дюймов (около 114 см) и выше выросла в 1,6 раза –– в 2019 году на большие ТВ приходится уже 20% продаж в штуках.

Средний чек на телевизоры на Ozon снизился с 2017 года на 11%, рассказывает руководитель направления «Электроника» Ozon.ru Алексей Кузьмин. На другие категории портативной электроники с 2017 года он, наоборот, растёт: на ноутбуки он увеличился на 12%, на планшеты –– на 4,7%, отмечает эксперт.

Время покупать

Валерия Андреева и представитель AliExpress в России Антон Пантелеев отмечают: стоимость телевизоров снижается по мере того, как дешевеют и становятся доступнее технологии, необходимые для их производства. По словам Антона Пантелеева, дешевеет прежде всего всё, что связано с технологиями изображения. Теперь для получения сверхчеткой картинки необязательно покупать телевизор из верхнего ценового сегмента, отмечает он. Геймеры также могут выбирать телевизоры из средних ценовых линеек. По словам эксперта, телевизоры с 4K стали уже массовым явлением, и их производят все крупнейшие бренды –– еще несколько лет назад в основном это были лимитированные модели.

Снижение среднего чека на ТВ связано с удешевлением технологий: каждый год клиентам за те же деньги доступны модели большей диагонали и более высокого качества изображения, отмечает Алексей Кузьмин.

Антон Пантелеев добавляет: как и в случае с планшетами и смартфонами, старые модели телевизоров дешевеют по мере выхода на рынок новых моделей. Но средний чек в большинстве сегментов электроники растет (например, за год средняя цена смартфона, проданного в России, выросла на 6%). Объясняется это в том числе тем, что планшеты, смартфоны и ноутбуки ввозятся в РФ из-за границы. Соответственно, на их стоимость влияют колебания курса валют, объясняет Антон Пантелеев. При этом большинство телевизоров собирается из импортных комплектующих в России, поэтому производственная составляющая их себестоимости не растет, полагает он.

Руководитель проекта Content Review Сергей Половников считает, что не стоит ждать, когда телевизоры подешевеют еще сильнее. По мнению эксперта, к концу года цены на интересные модели вырастут, а после новогодних праздников на полках будет вообще пусто. Сейчас хорошее время поменять старый телевизор –– на рынке появилось много недорогих моделей с широкими качественными экранами и мощной электроникой, позволяющей с комфортом пользоваться смарт-ТВ, отмечает эксперт. Но покупать телевизоры впрок он не советует.

В конце 2014 года на волне ажиотажного спроса люди, стремясь сохранить сбережения, сметали с полок дорогую электронику, в том числе, ТВ. Инвестиции в телевизоры –– наверное, худший способ сбережений, ведь их ликвидность равна нулю, уверен Сергей Половников.

Инвестиционными покупками в России традиционно (помимо телевизоров) является крупная бытовая техника (холодильники, стиральные машины), так как они менее подвержены ценовой эрозии, рассказывает Антон Пантелеев. Впрочем, сейчас ситуация с курсом рубля стабильна и всплеска инвестиционных покупок нет, говорит он.