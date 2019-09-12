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Парк в Дальнереченске благоустроят до конца сентября

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Фото: администрация Дальнереченского городского округа
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В Дальнереченске (Приморский край) продолжается второй этап благоустройство городского парка в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За обновление пространства местные жители проголосовали в феврале 2019 года.

Как сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевой администрации, сейчас рабочие меняют бордюры и асфальт, обустраивают пешеходные дорожки. Планируется установить скамейки и урны. Работы завершат до конца сентября.

Обновление парка стартовало в 2018 году. Средства на работы выделяют из федерального, краевого и местного бюджетов в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда».

По информации врио вице-губернатора края Елены Пархоменко, в 2019 году по нацпроекту планируют отремонтировать 70 парков, скверов, аллей и пешеходных зон в крае. Работы проведены на восьми из них.

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