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Жители Петербурга выбрали название «Тучков буян» новому парку города

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Жители Санкт-Петербурга выбрали название «Тучков буян» для нового городского парка на проспекте Добролюбова в результате онлайн-голосования. Об этом 4 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на заявление президента Санкт-Петербургского Союза архитекторов Олега Романова.

«Вчера закончилось голосование по названию парка. Портал мы запустили 4 июля 2019 года. На портале проголосовало 24 831 человек, что показало, что наши горожане неравнодушны к этой теме и очень трепетно к ней относятся. (…) Ну и самое главное — из предложенных наименований к моменту закрытия голосования лидером голосования стал «Тучков буян», набравший 27%», — рассказал журналистам Романов.

По его словам, в лидеры среди названий также вышли «Романовский» (22% голосов), «Петроградский» (11%), «Сердце Петербурга» (9%) и «Невский сад» (6%).

Тучков буян — это бывшее здание пеньковых складов, которое было построено во второй половине XVIII века на одноименном острове в русле Малой Невы. Будущий парк разместится на территории, соседствующей с проспектом Добролюбова, улицей Тучковой дамбы, Тучковым и Биржевым мостами, площадью академика Лихачева и Малой Невой.

Во время второго этапа голосования по проекту, стартовавшего 8 августа, жители Петербурга должны выбрать облик нового парка: результаты опроса определят, станет ли парк местом для прогулок или территорией развлечений, будет ли там пляж, певческое поле, ботанический сад или музей ветра. Пожелания жителей учтут архитекторы, отмечает телеканал «78». В декабре город объявит конкурс на подготовку детальной концепции парка. До этого момента будут определены разработчики технического задания, ответственные за реализацию.

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