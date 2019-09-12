Разведка США рассказала о провальных испытаниях «Буревестника» Россией

Американские разведслужбы установили, что Россия проводила испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» минимум пять раз, но ни одно из них не было успешным. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на источники в спецслужбах страны.

Отмечается, что тестовые запуски ракеты проходили в период с ноября 2017 по февраль 2018 года. Еще один пуск прошел в 2019 году. По данным телеканала, они закончились авариями.

По мнению разведки США, Россия ускорила работу над «Буревестником» и намерена привести ракеты в боевую готовность к 2025 году.

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерным двигателем «Буревестник» было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны РФ.