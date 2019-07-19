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«Буревестник» назвали оружием возмездия России в ядерной войне

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Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ
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Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является оружием возмездия, которое Россия применит после межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Об этом пишет в «Российской газете» военный эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

По его словам, именно «Буревестник» должен будет закончить разгром всех объектов военной и гражданской инфраструктуры страны-агрессора и не оставит ей шансов на выживание. При этом ракете не могут угрожать средства противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО) противника, так как они будут практически уничтожены ранее МБР.

Решение о начале разработки российской межконтинентальной крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной энергетической установкой «Буревестник» было принято в декабре 2001 года после выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны 1972 года. Впервые о появлении такого оружия президент России Владимир Путин сообщил в послании Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Ракета получила свое название по результатам открытого голосования, проведенного на сайте Минобороны России.

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