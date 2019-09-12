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Компанию Booking обвинили в продвижении нелегальных гостиниц в России

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Фото: TASS/imago/Jochen Tack
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Онлайн-тревел-агентства (ОТА), такие как Booking.com или Ostrovok.ru, обвинили в продвижении нелегальных в РФ гостиниц. Соответствующие письма бизнес-объединение «Опора России» направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) и Минэкономразвития (есть у «Известий»).

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В них говорится, что зачастую ОТА присваивают статус отеля, а также «звездность» частному жилью, не аккредитованному на предоставление туристических услуг. Тем самым они вводят потребителей в заблуждение и дискриминируют игроков с лицензией. По мнению «Опоры России», таким образом может нарушаться законодательство.

В Минэке указали, что в рекламе и названии гостиницы запрещено использовать недостоверную информацию. За это предусмотрена административная ответственность. Контроль за соблюдением правил находится в ведении Роспотребнадзора.

В то же время представители ОТА сообщили «Известиям», что не несут ответственности за достоверность информации на своих сайтах и зачастую рейтингуют партнеров на основании отзывов и фотографий.

Как пояснил «Известиям» вице-президент Российской гостиничной ассоциации Алексей Мусакин, ОТА запрашивают от своих участников документы, подтверждающие уровень и статус, лишь когда речь идет о крупных гостиницах.

У них физически нет возможности проконтролировать достоверность информации от каждого поставщика, уверен он. По его мнению, смешение аккредитованных и нелегальных отелей в одной категории вредит добросовестной конкуренции.

Подробнее — в материале «Известий»:

Не сошлись звезды: Booking обвинили в продвижении нелегальных гостиниц

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