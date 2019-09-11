Организатора нелегального казино в Карелии обвинили в вымогательстве

В Петрозаводске фигуранта уголовного дела о незаконной организации и проведению азартных игр подозревают в вымогательстве 7 млн рублей. По информации СУ СКР по Карелии, обвиняемый и трое его подельников создали игорное заведение.

Оно работало на протяжении почти двух лет, сообщает ИА FlashNord. Под надуманным предлогом обвиняемый требовал от своего знакомого передачи ему 7 млн рублей. В противном случае он угрожал с ним расправиться и уничтожить его имущество.

Ранее в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, которая организовала в подвале дома казино. Следователи изъяли 36 игровых автоматов.