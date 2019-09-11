Прямой эфир

Организатора нелегального казино в Карелии обвинили в вымогательстве

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Петрозаводске фигуранта уголовного дела о незаконной организации и проведению азартных игр подозревают в вымогательстве 7 млн рублей. По информации СУ СКР по Карелии, обвиняемый и трое его подельников создали игорное заведение.

Оно работало на протяжении почти двух лет, сообщает ИА FlashNord. Под надуманным предлогом обвиняемый требовал от своего знакомого передачи ему 7 млн рублей. В противном случае он угрожал с ним расправиться и уничтожить его имущество.

Ранее в Нижнем Новгороде было возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, которая организовала в подвале дома казино. Следователи изъяли 36 игровых автоматов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Индии мужчина проиграл в покер свою жену и разрешил ее изнасиловать
Подпольное казино обнаружили в подвале дома в Нижнем Новгороде

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019