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Подпольное казино обнаружили в подвале дома в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, которая организовала в подвале дома казино. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, женщина оборудовала и открыла зал для проведения азартных игр в подвале дома на Юбилейном бульваре. Пресечь работу игорного дома удалось 29 июля, пишет ИА «НьюсНН».

Следователи изъяли 36 игровых автоматов. Выясняется правомерность сдачи помещения в аренду.

В конце июня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.

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