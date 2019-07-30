Подпольное казино обнаружили в подвале дома в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, которая организовала в подвале дома казино. Об этом сообщает СУ СКР по Нижегородской области.

По версии следствия, женщина оборудовала и открыла зал для проведения азартных игр в подвале дома на Юбилейном бульваре. Пресечь работу игорного дома удалось 29 июля, пишет ИА «НьюсНН».

Следователи изъяли 36 игровых автоматов. Выясняется правомерность сдачи помещения в аренду.

В конце июня стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России будет блокировать сайты с незаконной рекламой онлайн-казино.