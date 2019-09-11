На теле умершего в Армении российского военного не нашли признаков насилия

Командование Южного военного округа (ЮВО) ведет проверку в связи с гибелью военнослужащего, тело которого нашли в Армении. Как сообщили в пресс-службе ЮВО в среду, 11 сентября, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено.

«Военнослужащий контрактной службы, находясь в квартире по месту проживания, почувствовал недомогание и попросил вызвать карету скорой помощи. Прибывшие на место врачи констатировали смерть военнослужащего. Реанимационные мероприятия результатов не дали», — цитирует пресс-службу «Интерфакс».

Представители ЮВО уточнили, что проверка ведется совместно с правоохранительными органами, обстоятельства смерти военного устанавливаются.

Ранее в среду Следственный комитет Армении сообщил, что в городе Гюмри в квартире нашли тело 23-летнего военнослужащего 102-й российской базы с признаками насильственной смерти. По данным ведомства, на теле были обнаружены порезы.

В марте сообщалось, что военнослужащий 102-й российской базы в армянском Гюмри попал в больницу с ножевым ранением.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору от 1995 года. В 2010 году срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлили до 49 лет.