Отдыхающие обнаружили тело мужчины на пляже в Калининградской области

В Светлогорском районе Калининградской области было обнаружено тело мужчины. Отдыхающие на пляже в поселке Донское нашли его в понедельник, 2 сентября.

Как рассказала Калининград.Ru старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко, при осмотре на теле погибшего не обнаружено повреждений, указывающих на криминальный характер смерти. По предварительным данным, он пробыл в воде не менее семи суток.

Личность погибшего была установлена. Им оказался 32-летний житель Калинанграда.

В СК отметили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.