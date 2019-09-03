Отдыхающие обнаружили тело мужчины на пляже в Калининградской области
В Светлогорском районе Калининградской области было обнаружено тело мужчины. Отдыхающие на пляже в поселке Донское нашли его в понедельник, 2 сентября.
Как рассказала Калининград.Ru старший помощник руководителя регионального СУ СКР Наталья Гацко, при осмотре на теле погибшего не обнаружено повреждений, указывающих на криминальный характер смерти. По предварительным данным, он пробыл в воде не менее семи суток.
Личность погибшего была установлена. Им оказался 32-летний житель Калинанграда.
В СК отметили, что по факту произошедшего организована доследственная проверка, назначена судмедэкспертиза. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.