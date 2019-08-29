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В Петербурге у заброшенного стадиона нашли тело мужчины в ковре

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Фото: citywalls.ru/Bobik1
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Следователи Санкт-Петербурга проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины у заброшенного стадиона. Об этом 29 августа сообщили в городском ГСУ СК РФ.

Погибшего нашли 28 августа на Оборонной улице на территории заброшенного стадиона «Адмиралтеец». Тело неизвестного мужчины было упаковано в два слоя полиэтиленовых мешков и завернуто в ковер, пишет сайт kp.ru.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз для установления причин смерти мужчины. Визуальный осмотр тела не выявил признаков насильственной смерти.

20 августа сообщалось, что в Уфе нашли тело digital-блогера в луже крови среди бутылок.

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