В Общественной палате предложат Госдуме приравнять блогеров к СМИ

Рабочая группа российской Общественной палаты направит в Госдуму предложение по изменению законодательства в части приравнивания популярных блогеров к СМИ. Об этом 11 сентября ТАСС рассказал руководитель рабочей группы и глава комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

«Надо возвращаться к разговору о том, чтобы блогеров-многотысячников каким-то образом приравнивать к СМИ... Будем выходить с соответствующими рекомендациями в Госдуму», — сообщил он и добавил, что соответствующие рекомендации депутатам рабочая группа планирует направить уже этой осенью.

Малькевич пояснил, что для приравнивания блогеров к СМИ необходимо внести изменения в законы о средствах массовой информации и об ответственности за распространение фейковой информации в Сети.

«Нормально работающее региональное СМИ регулируется огромным количеством служб, законов и нормативных правовых актов, а рядом в кафе сидит некий блогер, у которого электронный тираж бывает выше, чем у печатного СМИ, и он не регулируется ничем вообще», — заявил Милькевич и добавил, что закон о фейках работает только в отношении СМИ, в то время как блогеры являются «удобной платформой для распространения недостоверной информации».

По мнению Милькевича, инициативы по регулированию СМИ — не цензура, а «введение инструментов борьбы с фейками, как и делают во всем мире». Он отметил, что со стороны ОП будет организован общественный контроль. «Надо стимулировать людей, чтобы они не только отличали ложную информацию от правдивой, но еще и помогали проверять информацию», — констатировал глава комиссии.

18 марта президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также закон, устанавливающий за распространение фейковых новостей ответственность в виде штрафов до 1,5 млн рублей. Согласно им в информационных сетях запрещается распространять недостоверную информацию, которая имеет общественное значение, создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и общественной безопасности либо угрозу создания помех функционированию или прекращению функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи.