Бронзового солдата виртуально вернули на площадь в Таллине

Продюсерский центр «Сеть» создал цифровую копию памятника воинам-освободителям Эстонии и «установил» ее на площади Тынисмяги в Таллине. Об этом НСН рассказали в продюсерском центре 11 сентября.

Уточняется, что открытие виртуального памятника приурочено к годовщине установки монумента 22 сентября 1947 года, а также к 75-летию освобождения Таллина от нацистских захватчиков.

Цифровой объект доступен в бесплатном приложении CyberHistory, с помощью которого пользователи могут активировать AR-версию монумента и получить информацию о нем.

«Именно цифровой, а не гранитный памятник становится вечным символом и напоминанием о событиях прошлого. Такой монумент невозможно осквернить или разрушить, он всегда в твоем смартфоне вместе с исторической справкой и аудиогидом», — приводит «Ридус» слова руководителя проекта «Кибермузей» Глеба Крайника.

Бронзовый солдат был демонтирован в Таллине в 2007 году, после чего начались массовые беспорядки. Пострадали несколько десятков человек, сотни защитников монумента были задержаны. В ходе противостояния также погиб россиянин Дмитрий Ганин.

В планах продюсерского центра — восстановление памятников героям Великой Отечественной войны, разрушенных националистами в Польше и на Украине, а также создание 3D-работ, призванных зафиксировать вехи новейшей истории.

5 сентября сообщалось, что до конца текущего года в Госдуму планируется внести законопроект о санкциях за снос и осквернение памятников защитникам Отечества за рубежом.