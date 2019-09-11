Футболиста «Барселоны» Турана приговорили к тюремному заключению

Футболиста турецкого ФК «Истанбул Башакшехир» Арду Турана, права на которого принадлежат испанскому ФК «Барселона», приговорили к двум годам и восьми месяцам тюрьмы за хранение оружия. Об этом пишет Aksam в среду, 11 сентября.

По данным издания, полузащитник получил такой срок за стрельбу из пистолета, хранение нелицензионного оружия и преднамеренное нападение. Как отмечает RT, ранее спортсмена оправдали по статье «Сексуальные домогательства».

В октябре 2018 года Арда Туран устроил скандал в стамбульском ночном клубе, где подрался с певцом Беркаем Шахином, так как заигрывал с его женой. Как пишет «Спорт-Экспресс», Шахин получил перелом носа, а Туран был оштрафован на €370 тыс. После этого 32-летний футболист навестил пострадавшего в больнице с пистолетом, извинился перед ним, заявив, что не знал, что это была его супруга, и предложил музыканту застрелить его. Исполнитель пистолет брать отказался.

В апреле в интернете появилось видео момента нападения футболиста московского «Спартака» Аяза Гулиева на пешехода в центре Москвы. 22-летний игрок не пропустил пешехода, 29-летнего американца, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.