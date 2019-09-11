«Интурист» с 3 ноября запустит чартерную программу в израильский Эйлат

Туроператор «Интурист» с 3 ноября запускает чартерную программу из Москвы на израильский курорт Эйлат. Об этом говорится в сообщении на сайте АТОР.

Зимняя чартерная программа продлится по 26 апреля 2020 года. На курорт будут летать самолеты авиакомпании Red Wings — один раз в неделю по воскресеньям. Чартеры туроператора будут вылетать из московского аэропорта Домодедово, а прибывать в недавно построенную новую воздушную гавань Эйлата — Рамон.

Туристы из России смогут отправиться отдыхать в Эйлат на Красное море или пройти оздоровительный курс на Мертвом море. Туры уже доступны для бронирования, до конца сентября их можно купить со скидками от 10 до 15%. «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу туроператора сообщает, что тур на неделю в Эйлат можно приобрести начиная от 29,9 тыс. рублей на человека. Он состоит из перелета, трансфера, наземного обслуживания и обзорной экскурсии по городу.

При бронировании тура на чартере «Интуриста» на Мертвое море более чем на семь ночей туроператор подарит отдыхающим первичную консультацию врача в одной из клиник курорта. При бронировании турпакета в Эйлат (перелет, трансфер, наземное обслуживание) он предоставляет бесплатную обзорную городскую экскурсию.

По словам исполнительного директора компании Сергея Толчина, заинтересованность и поддержка участников туристического рынка Израиля позволяют «Интуристу» рассмотреть вопрос об увеличении частоты чартеров в Эйлат в скором будущем.

В декабре 2018 года израильское министерство туризма вручило российским туроператорам ежегодные награды Israel Travel Awards. Самым активным по Иерусалиму стал «Интурист».