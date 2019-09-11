Социальная сеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя, сообщает 11 сентября агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

О проблемах в работе соцсети сообщили пользователи. Об этом 11 сентября свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На сбои в работе сайта пожаловались 87% пользователей, на трудности при отправке сообщений — 9%, при просмотре видео — 2%. Неполадки фиксировались у пользователей по всей России, чаще всего о них сообщали жители Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Самары, Казани, Уфы, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода, пишет НСН.

Последний масштабный сбой в работе «ВКонтакте» был 6 сентября. Тогда пользователи массово жаловались на перебои в работе всего функционала социальной сети, отмечает телеканал «360».

9 сентября сбой произошел в работе интернет-энциклопедии «Википедия».