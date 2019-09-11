Прямой эфир

«ВКонтакте» восстановила работу после сбоя

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Социальная сеть «ВКонтакте» восстановила работу после сбоя, сообщает 11 сентября агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

О проблемах в работе соцсети сообщили пользователи. Об этом 11 сентября свидетельствуют данные сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

На сбои в работе сайта пожаловались 87% пользователей, на трудности при отправке сообщений — 9%, при просмотре видео — 2%. Неполадки фиксировались у пользователей по всей России, чаще всего о них сообщали жители Москвы, Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Самары, Казани, Уфы, Ростова-на-Дону и Нижнего Новгорода, пишет НСН.

Последний масштабный сбой в работе «ВКонтакте» был 6 сентября. Тогда пользователи массово жаловались на перебои в работе всего функционала социальной сети, отмечает телеканал «360».

9 сентября сбой произошел в работе интернет-энциклопедии «Википедия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Instagram произошел массовый сбой
Стало известно о сбоях в работе Google

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019