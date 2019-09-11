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Малый ракетный корабль «Тайфун» заложили в России

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Фото: РИА Новости/Роман Пименов
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Торжественная церемония закладки малого ракетного корабля «Тайфун» состоялась в среду, 11 сентября, на Зеленодольском заводе имени А. М. Горького в Татарстане.

Главнокомандующий Военно-морского флота (ВМФ) России адмирал Николай Евменов отметил, что в настоящее время строительство кораблей крупного водоизмещения ведется наравне с серийным производством малых ракетных кораблей, патрульных и противоминных кораблей.

«Строящиеся классы кораблей крупного и малого водоизмещения позволяют нам иметь самодостаточные надводные силы», — цитирует адмирала телеканал «Звезда».

Российские малые ракетные корабли проекта 22800 являются многоцелевыми ракетно-артиллерийскими кораблями малого водоизмещения ближней морской зоны. Суда этого типа могут работать самостоятельно, а также в составе групп кораблей, уточняет REGNUM.

Строительство этой серии в рамках госпрограммы вооружений планируется завершить до 2026 года.

12 июля корабль противоминной обороны проекта 12700 для ВМФ России заложили на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге. Судно получило название «Анатолий Шлемов» и стало седьмым в рамках данного проекта.

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