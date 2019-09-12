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Дело молодое: юношеский симфонический оркестр отправился в регионы

Турне коллектива Юрия Башмета охватывает десять городов России
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Фото: пресс-служба Тульской областной филармонии
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Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета открыл новый сезон большим гастрольным туром по городам страны. Концерты коллектива, объединившего более 100 исполнителей со всех уголков России, уже прошли в Костроме, Вологде, Угличе, Ярославле, Туле и Калуге. В ближайшие дни музыканты выступят в Нижнем Новгороде, Перми, Екатеринбурге и завершат серию вечеров в Москве.

Основатель и худрук оркестра уверен: подобные гастроли полезны и молодым музыкантам (возраст участников коллектива — от 10 и до 22), и ему самому.

— Работать с ребятами — потрясающее удовольствие. Артисты, многие из которых впервые оказались в оркестре, вдохновляют своей энергией и искренностью, — поделился Юрий Башмет с «Известиями». — Важно воспитывать в молодых дарованиях выносливость и уважение по отношению друг к другу. Для каждого исполнителя это хорошая школа музыки и школа жизни.

Несмотря на возраст, коллектив успел обзавестись эксклюзивным репертуаром. Открывшее концерты в Тульской и Калужской филармонии «Путешествие по оркестру» на тему 24-го каприса Никколо Паганини московский композитор Кузьма Бодров создал специально для подопечных Башмета. Оркестр в этом сочинении смело можно назвать ансамблем: умело сочетая туттийную мощь и рельеф солирующих тембров, автор дает высказаться каждому его участнику. А зрителю — насладиться галереей исторических реминисценций.

— В «Путешествии…» я стремился не только продемонстрировать различные инструменты, но и создать своеобразный путеводитель по оркестровым стилям классической музыки. Тема каприса, избранная мною в качестве основной, служит строительным материалом для вариаций, написанных и оркестрованных в манере барокко, венского классицизма, романтизма и ХХ столетия, — отметил в беседе с «Известиями» композитор.

Диапазон погружения в музыкальное прошлое поистине обширен: от жанрово-стилевых аллюзий, вроде строгого барочного фугато, классицистской стройности метроритма, романтических интонаций томления и отвечающей за ХХ век многоуровневой сонорной ткани, до конкретных цитат. В тему Паганини вплетаются Ария из оркестровой сюиты № 3 Иоганна Себастьяна Баха, роковые аккорды интродукции к «Дон Жуану» Вольфганга Амадея Моцарта, его же увертюра к «Волшебной флейте»...

Если в «Путешествии…» оркестр, ввиду авторской задумки, выглядел как ансамбль индивидуальностей, то в Пятой симфонии Дмитрия Шостаковича коллектив под руководством Юрия Башмета перевоплотился в единый инструмент. Артисты трактовали опус с амбивалентным содержанием («радость из-под палки», по выражению автора) с присущей молодости экзальтированностью и драматической экспрессией. Благодаря этому завуалированная композитором звукоизобразительность переросла в театральность.

Между оркестровыми полотнами музыканты выступили в качестве солистов, удивив неожиданными прочтениями шедевров. Александра Зверева, играющая в коллективе со дня его основания, превратила предсмертную арию Ленского (номер из «Евгения Онегина» Петра Чайковского прозвучал в обработке Дениса Бурякова для флейты) в меланхолическую элегию. Рута Вайкуте и Евгения Евдокимова, напротив, наполнили юмористический финал Концерта для флейты и арфы Моцарта сдержанной патетикой. Снежана Пащенко и Зиновия Нестеренко, исполнившие «Цыганку» Мориса Равеля и «Вальс-скерцо» Чайковского, сосредоточились на виртуозной стороне сочинений.

Услышать гастрольную программу молодых артистов смогут не только в регионах, но и в столице: лучшие номера прозвучат на торжественном гала-концерте оркестра в «Зарядье».

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